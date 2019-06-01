Более 30 литературных экскурсий пройдет в Москве

C 1 по 30 июня в Москве пройдет цикл бесплатных экскурсий, посвященных поэту Сергею Есенину , литературному наследию Арбата и Серебряному веку. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

За это время в столице запланировано 33 экскурсии. Они будут проходить в 12:00, 15:00 и 18:00.

Экскурсовод Людмила Бибина 1 июня расскажет о литературном наследии Арбата и о том, как это место связано с жизнью и творчеством Льва Толстого и Сергея Есенина. В этот же день состоится прогулка, посвященная атмосфере Серебряного века.

Сбор групп будет проходить на Новом Арбате, дом 13 возле карусели. Предварительной записи не требуется, сообщает ТАСС.