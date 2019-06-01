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Набережные Москвы временно перекроют 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: mos.ru
Причиной тому станет благотворительный марафон, который состоится в субботу, 1 июня.
Первого июня будет закрыт ряд улиц в Москве. То же коснется и центральных набережных столицы. Это произойдет по причине проведения благотворительного «Зеленого марафона „Бегущие сердца“».
В Центре организации дорожного движения опубликовали перечень улиц, которые окажутся перекрыты.
В частности, в субботу с 0:00 до 18:00 не будет движения по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту. С 7:00 до 12:30 — на Болотной улице, а также Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной.
С 7:00 до 14:30 закроют Раушскую, Москворецкую, Кремлевску, а также Пречистенскую и Фрунзенскую набережные. Не будет движения и во 2-м Раушском переулке.
С 7:00 до 15:30 будут перекрыты улицы Садовническая и Балчуг, а также Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинская набережная.
С 8:00 до 15:00 закроют Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные.
Вместе с тем перекрытие движения уже с четверга, 30 мая, было осуществлено и по Васильевскому спуску. Здесь оно будет открыто лишь в ночь на 3 июня.
Благотворительный забег начнется в 9:00 субботы, 1 июня.
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