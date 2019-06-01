Названы причины сбоев, которые привели к эвакуациям в метро Москвы

Отмечается, что выводы по ответственным сотрудникам сделаны, производитель вагонов оштрафован, а регламенты проверок ужесточили.

Сбой на Солнцевской линии московского метрополитена 21 мая возник из-за неисправности контактного рельса, а на «серой» ветке 23 мая — из-за неисправности вагона. Об этом сообщила пресс-служба Московского метро на странице в Twitter.

«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выводы по ответственным сотрудникам сделаны, производитель вагонов оштрафован, а регламенты проверок ужесточили.

Напомним, 21 мая на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро от станции «Раменки» до «Хорошевской» не было движения поездов. Станции «Савеловская», «Шелепиха» и «Петровский парк» были закрыты для входа. После пассажиров эвакуировали из поездов.

В четверг, 23 мая, произошел второй сбой: на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли два вагона с пассажирами. Движение было восстановлено через 35 минут.