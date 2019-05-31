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Запашный анонсировал реконструкцию Большого московского цирка 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского будет реконструирован. Об этом на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре заявил гендиректор цирка Эдгард Запашный.
"Позавчера у меня было совещание в мэрии (Москвы) с замом мэра, и было принято решение о капитальной реконструкции Большого московского цирка", — цитирует Запашного ТАСС.
По его словам, приоритетной задачей является увеличение площадей для содержания животных. Предполагается, что в будущем зрители будут иметь туда доступ, "чтобы содержание животных было видно и оно было достойным".
Здание Большого московского государственного цирка построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Цирк открыт в 1971 году.
Ранее Запашный раскритиковал требования Минкультуры по содержанию животных в цирке. По его словам, это может привести к уничтожению цирка.
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Новости Москвы , Эдгард Запашный , Минкультуры , Госдума , ИТАР-ТАСС , Москва
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