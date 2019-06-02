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Движение на участке Кутузовского проспекта в сторону центра Москвы перекрыто из-за ДТП с автобусом 

Агентство «Москва» + ещё 6 1 час назад
Фото: Москва24
Из-за ДТП движение на участке Кутузовском проспекте в сторону центра Москвы полностью перекрыто, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».
«На Кутузовском проспекте в районе пересечения с ул. Минская ДТП. Движение в сторону центра перекрыто полностью, объезд осуществляется по двум полосам встречного направления. Пожалуйста, объезжайте этот участок. ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей. Один из них отлетел в автобус, следовавший по маршруту №840. Пострадавших в автобусе нет», — говорится в сообщении.
Ранее Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, что вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в столичную больницу пострадавших в ДТП на пересечении ул. Минская и Кутузовского проспекта.
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Новости Москвы , Пожары , АГН "Москва" , Москва
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