Движение на участке Кутузовского проспекта в сторону центра Москвы перекрыто из-за ДТП с автобусом

Из-за ДТП движение на участке Кутузовском проспекте в сторону центра Москвы полностью перекрыто, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«На Кутузовском проспекте в районе пересечения с ул. Минская ДТП. Движение в сторону центра перекрыто полностью, объезд осуществляется по двум полосам встречного направления. Пожалуйста, объезжайте этот участок. ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей. Один из них отлетел в автобус, следовавший по маршруту №840. Пострадавших в автобусе нет», — говорится в сообщении.

Ранее Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, что вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в столичную больницу пострадавших в ДТП на пересечении ул. Минская и Кутузовского проспекта.