Движение в Большом Черкасском переулке перекроют

В движении транспорта на территории Центрального административного округа произойдут изменения.

Сообщается, что Большой Черкасский переулок временно закроют для автомобилистов.

Обновленная схема движения начнет действовать в ночь на 1 июня.

По данным на официальном портале мэра Москвы, объехать Большой Черкасский переулок можно будет по Новой площади, Театральному и Китайгородскому проездам, а также по улицам Варварке и Ильинке.

Уточняется, что доехать до ближайших домов смогут только и местные жители и спецтехника.

Планируется, под проезжей частью на ограниченном участке проложат инженерные коммуникации.

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