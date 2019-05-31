В движении транспорта на территории Центрального административного округа произойдут изменения.
Сообщается, что Большой Черкасский переулок временно закроют для автомобилистов.
Обновленная схема движения начнет действовать в ночь на 1 июня.
По данным на официальном портале мэра Москвы, объехать Большой Черкасский переулок можно будет по Новой площади, Театральному и Китайгородскому проездам, а также по улицам Варварке и Ильинке.
Уточняется, что доехать до ближайших домов смогут только и местные жители и спецтехника.
Планируется, под проезжей частью на ограниченном участке проложат инженерные коммуникации.
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