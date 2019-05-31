Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин назвал самые аварийные участки МКАД 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Шесть самых аварийных участков МКАД сделают в этом году более безопасными: 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают ПДД в районе 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км МКАД. В этом году планируем сделать эти участки более безопасными, для чего обустроим рубежи самоконтроля дистанции, нанесем шумовые полосы и горизонтальную разметку, установим дополнительные комплексы фото— и видеофиксации, усилим информирование водителей. Надеюсь, аварий на МКАД после этого станет меньше", — написал мэр.
По словам Собянина, на МКАД ежедневно выезжают около 1,36 млн машин. Чтобы улучшить траффик на этой трассе, предстоит построить четыре новые хорды внутри города и Центральную кольцевую автодорогу, напомнил мэр.
Он добавил, что сейчас строятся или проектируются семь развязок МКАД с городскими магистралями: улицей Генерала Дорохова, Волоколамским шоссе, Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, Бесединским шоссе, улицей Верхние Поля и Липецкой улицей.
ТАСС: последние новости
Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" в Москве вернут на место на неделю позже Собянин вручил многодетным московским семьям ордена и медали "Родительская Слава" ЦОДД рекомендует московским водителям быть внимательными при парковке из-за непогоды
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так рассчитали: Рейтинг Путина резко вырос124
Запретить въезд: Москва расширяет «черный список»33
Рада едва не признала Крым частью России80
Слишком красива для работы114
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти12
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
04:18
«Лишь бы обвинить Россию»: в Малайзии требуют правды о MH-17
Катастрофы Азия
02:41
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение