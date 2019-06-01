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Названы самые опасные участки МКАД 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
По словам Сергея Собянина, в этом году шесть самых аварийных участков МКАД сделают более безопасными.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сразу шесть участков на МКАД сделают в этом году более безопасными: на 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км. По его словам, именно в этих местах автомобилисты чаще всего нарушают ПДД.
После проведения работ на участках там появятся более мощное освещение, шумовые полосы и горизонтальная разметка и дополнительные комплексы фото— и видеофиксации. Кроме того, как следует из сообщения в блоге столичного мэра, информирование водителей также будет усилено.
«Надеюсь, аварий на МКАД после этого станет меньше», — заявил Собянин.
Мэр уточнил, что каждый день на автотрассу выезжают порядка 1,36 миллиона машин. Чтобы улучшить движение по МКАД, также будут построены четыре новые хорды внутри города и Центральная кольцевая автодорога.
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