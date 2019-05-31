Собянин вручил награды многодетным семьям

"У нас обычно в этом зале награждают за подвиги, трудовую доблесть. "Родительская слава" — ордена, медали "Родительской славы" — они как раз за то, что вы и подвиг совершаете, и трудовую доблесть, потому что вырастить такую семью — это не просто вырастить, а вырастить замечательных, красивых людей, которыми по жизни вы можете гордиться, которыми может гордиться город — это действительно подвиг", — сказал Собянин.

Указом Владимира Путина этих наград удостоились восемь семей за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

Медаль ордена "Родительская слава" получили: Елена и Иван Гусаровы — семь детей; Елена и Александр Лихановы — четыре ребенка; Татьяна и Александр Марыкины — семь детей; Ксения Травинова и Михаил Чубаров — семь детей.

Орден "Родительская слава" учрежден Указом Президента РФ от 13 мая 2008 года, медаль ордена "Родительская слава" — Указом Президента от 7 сентября 2010 года.

К требованиям статуса ордена "Родительская слава" относятся: официальный брак, семь и более детей (седьмой ребенок должен достичь возраста трех лет). Семьи награждают при условии достойного воспитания детей.

Требования положения о медали ордена "Родительская слава": официальный брак, четверо или более детей (четвертый ребенок должен достичь возраста трех лет). Семьи должны достойно воспитывать детей.