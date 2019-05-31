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Собянин вручил награды многодетным семьям 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Сергей Собянин вручил государственные награды РФ многодетным семьям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.
"У нас обычно в этом зале награждают за подвиги, трудовую доблесть. "Родительская слава" — ордена, медали "Родительской славы" — они как раз за то, что вы и подвиг совершаете, и трудовую доблесть, потому что вырастить такую семью — это не просто вырастить, а вырастить замечательных, красивых людей, которыми по жизни вы можете гордиться, которыми может гордиться город — это действительно подвиг", — сказал Собянин.
Указом Владимира Путина этих наград удостоились восемь семей за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.
Орденом "Родительская слава" награждены: Светлана и Иван Калашниковы — девять детей; Татьяна и Василий Самарины — восемь детей; Ольга и Константин Стриевские — восемь детей; Татьяна Бояринцева и Алексей Зайцев — девять детей.
Медаль ордена "Родительская слава" получили: Елена и Иван Гусаровы — семь детей; Елена и Александр Лихановы — четыре ребенка; Татьяна и Александр Марыкины — семь детей; Ксения Травинова и Михаил Чубаров — семь детей.
Орден "Родительская слава" учрежден Указом Президента РФ от 13 мая 2008 года, медаль ордена "Родительская слава" — Указом Президента от 7 сентября 2010 года.
К требованиям статуса ордена "Родительская слава" относятся: официальный брак, семь и более детей (седьмой ребенок должен достичь возраста трех лет). Семьи награждают при условии достойного воспитания детей.
Требования положения о медали ордена "Родительская слава": официальный брак, четверо или более детей (четвертый ребенок должен достичь возраста трех лет). Семьи должны достойно воспитывать детей.
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Новости Москвы , Светлана Калашникова , Татьяна Самарина , Сергей Собянин , Владимир Путин , Алексей Зайцев , Иван Калашников , Правительство Москвы
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