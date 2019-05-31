Поезда «Москва» нового поколения будут курсировать на Некрасовской линии метро

По Некрасовской линии метрополитена будут курсировать поезда «Москва» последнего поколения с небольшими внутренними изменениями в вагонах, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Поезда на Некрасовской линии начнут курсировать с интервалом в 6 минут даже в пиковые часы. Данная ветка необходима для 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка и подмосковного города Люберцы.

На первом пусковом участке откроются четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». На участке уже запустили пробный поезд. Строительство второго участка Некрасовской линии — от станции «Косино» до «Нижегородской» — планируется завершить до конца текущего года.

Первые поезда нового поколения «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии подземки — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. Весной прошлого года инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

Сейчас в метро курсируют 105 инновационных поездов на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. В 2019 году в столичной подземке начнут перевозить пассажиров еще 66 таких поездов.

В составах «Москва-2019» установили новые поручни в форме шестиугольника. Они размещены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. Сиденья в поездах обили мягкой тканью. Также в новых составах изменилось покрытие пола и облицовка салона.

Кроме того, в обновленном транспорте над дверями разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения, на которых пассажирам будет проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд.