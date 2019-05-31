В выходные и праздники в Москве усилят контроль на местах летнего отдыха

Контроль за местами и зонами летнего отдыха в Москве будет увеличен по выходным и в праздничные дни. Как отметила глава Инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон Ирина Косарева, особо контролировать будут несанкционированные точки для пикника.

"Когда люди приходят у нас на места отдыха у воды, возникают такие нарушения, как несанкционированные пикниковые точки. Это особый контроль у нас в выходные дни. Естественно, инспекторский состав увеличен на выходные и праздничные дни, которые у нас будут в июне", — сказала она, передает РИА Новости.

Нарушения устраняются в течение одного-двух дней, за исключением особо серьезных поломок. В выходные дни инспектора будут находиться на всех зонах отдыха. Всего в Москве организовано 126 зон отдыха. Проверяться будут даже те 17 зон, которые находятся на реконструкции.