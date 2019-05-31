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В выходные и праздники в Москве усилят контроль на местах летнего отдыха 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Контроль за местами и зонами летнего отдыха в Москве будет увеличен по выходным и в праздничные дни. Как отметила глава Инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон Ирина Косарева, особо контролировать будут несанкционированные точки для пикника.
"Когда люди приходят у нас на места отдыха у воды, возникают такие нарушения, как несанкционированные пикниковые точки. Это особый контроль у нас в выходные дни. Естественно, инспекторский состав увеличен на выходные и праздничные дни, которые у нас будут в июне", — сказала она, передает РИА Новости.
Нарушения устраняются в течение одного-двух дней, за исключением особо серьезных поломок. В выходные дни инспектора будут находиться на всех зонах отдыха. Всего в Москве организовано 126 зон отдыха. Проверяться будут даже те 17 зон, которые находятся на реконструкции.
"Мы перераспределяем силы с учетом необходимости усиления контроля в выходные и праздничные дни за счет каких-то других дней. При необходимости личный состав от инспекции по контролю за озелененными территориями в любой момент может быть усилен за счет других подразделений", — добавил исполняющий обязанности начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Леонид Бородулин.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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