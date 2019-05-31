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Жасмин расцвел в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жасмин садовый, или чубушник расцвел под открытым небом в Ботаническом саду МГУ, сообщает пресс-служба сада в пятницу, 31 мая.
В коллекции сада представлено несколько видов растения: обильноцветущий, мелколистный, тонколистный и седоватый. Подлинный жасмин растет в Субтропической оранжерее. Цвести чубушник будет до начала июля.
Кроме того, в Ботаническом саду МГУ продолжают цвести пионы, рододендроны, акация, каштаны, ландыши, шиповник, ирисы, сирень, кактусы и многие другие растения, сообщается на сайте сада.
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Новости Москвы , МГУ , Москва
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