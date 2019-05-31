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Дождь и ветер в Москве повредили девять машин и остановку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одиннадцать упавших при грозе и сильном ветре деревьев в Москве в четверг повредили девять легковых автомобилей и остановку общественного транспорта, люди не пострадали, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.
Накануне столичные спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о ливневом дожде, грозе, граде и шквалистом усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду.
"В разных районах Москвы произошло падение 11 деревьев, повреждены девять легковых автомобилей и остановка общественного транспорта", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших от стихии в Москве нет.
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Новости Москвы , Погода , Происшествия , РИА Новости , Москва
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