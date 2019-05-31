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Инспекторы на роликах начали администрировать платные парковки в Москве 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: Public domain
Инспекторы на роликах начали администрировать зону платной парковки в Москве. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Мы стремимся сделать так, чтобы наши работники выполняли свои должностные обязанности с большим интересом. Один пеший инспектор в день проходит пешком до 25 км — на роликах передвигаться получится значительно быстрее. Кроме того, для любителей спорта из числа инспекторов это отличная возможность совместить приятное с полезным. Мы также надеемся, что москвичи посмотрят, как ловко удается нашим инспекторам выполнять свою работу на роликах, и тоже сделают выбор в пользу здорового образа жизни — например, начнут ездить на работу на велосипеде или тех же роликовых коньках", — сказал собеседник агентства.
По его словам, каждый инспектор снабжен форменной одеждой, роликовыми коньками, а также налокотниками, наколенниками, перчатками и шлемом.
Инспекторы-роллеры будут работать посменно. Как и пешие инспекторы, они не только будут контролировать оплату стоянок и выявлять автомобили, припаркованные с нарушением правил, но и внимательно следить за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки. Кроме того, инспекторы всегда готовы помочь водителям разобраться в том, какой тариф и какие правила оплаты действуют на улицах города. По словам собеседника агентства, если проект будет признан успешным, число инспекторов-роллеров на столичных улицах будет увеличено.
Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 81,8 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.
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