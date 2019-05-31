«Мосводосток» объяснил причину затопления улиц в Москве во время грозы

Пресс-секретарь ГУП «Мосводосток» Оксана Дронова рассказала «Говорит Москва », что в диспетчерскую службу не поступало обращений по поводу плохой работы системы водоотведения.

«Вчера были достаточно интенсивные осадки, но кратковременные. Ливневая канализация находится в технически исправном состоянии, справляется. Это можно сравнить с ванной: попробуйте набрать полную ванну, достать затычку и посмотреть, сколько она будет уходить. Это не значит, что у вас плохо работает труба или она засорена. Нужно было некоторое время водосточной сети, чтобы справиться с потоком воды. Она справилась, заявок в диспетчерскую службу не приходило, потому что вода ушла, когда закончился дождь».

Накануне в столице выпало около половины месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, сегодня дожди и грозы в центре Европейской России будут менее интенсивными.