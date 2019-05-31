Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мосводосток» объяснил причину затопления улиц в Москве во время грозы 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь ГУП «Мосводосток» Оксана Дронова рассказала «Говорит Москва», что в диспетчерскую службу не поступало обращений по поводу плохой работы системы водоотведения.
«Вчера были достаточно интенсивные осадки, но кратковременные. Ливневая канализация находится в технически исправном состоянии, справляется. Это можно сравнить с ванной: попробуйте набрать полную ванну, достать затычку и посмотреть, сколько она будет уходить. Это не значит, что у вас плохо работает труба или она засорена. Нужно было некоторое время водосточной сети, чтобы справиться с потоком воды. Она справилась, заявок в диспетчерскую службу не приходило, потому что вода ушла, когда закончился дождь».
Накануне в столице выпало около половины месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, сегодня дожди и грозы в центре Европейской России будут менее интенсивными.
Говорит Москва: последние новости
На юге Москвы построят аналог Керченского моста Жильцов многоэтажного дома на проспекте Вернадского в Москве эвакуировали из-за пожара Названы самые криминальные районы Москвы
Новости Москвы , Погода , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Часами сидели в подвалах закрыв голову руками»
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира62
Хватит отдыхать126
Трамп обратится к Москве за помощью170
Между Россией и Китаем появился новый путь25
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
01:53
Американский самолет «судного дня» показали изнутри
Армия Оружие
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение