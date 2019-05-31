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В Москве в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минувшим днем осадки в Москве распределялись неравномерно, на метеостанции во Внуково зафиксировано 24 миллиметра, что соответствует почти половине от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос " Михаил Леус.
"Надо сказать, что осадки были распределены очень неравномерно. Больше всего осадков выпало во Внуково 24 миллиметра", — сообщил Леус.
Метеоролог отметил, что в мае месячная нома осадков равна 51 миллиметру. Так как дождь в столичном регионе шел с разной интенсивностью, синоптикам удалось зафиксировать в Шереметьево 13 миллиметров осадков, а на метеостанции ВДНХ — всего один миллиметр.
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Новости Москвы , Погода , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Москва
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