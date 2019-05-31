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Более 30 бесплатных литературных экскурсий пройдут в Москве в июне 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Цикл бесплатных экскурсий, посвященных Сергею Есенину, литературному наследию Арбата и Серебряному веку, пройдет для гостей и жителей Москвы в июне, сообщила в пятницу пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"С 1 по 30 июня в рамках цикла уличных общегородских мероприятий "Московские сезоны" пройдут интереснейшие экскурсии, которые по-новому раскроют историю нашей столицы. По выходным, а также в день России, 12 июня, в 12:00 мск, 15:00 мск и 18:00 мск москвичей и гостей города приглашают на прогулки по литературным местам Москвы. Всего в июне пройдет 33 бесплатные экскурсии", — говорится в сообщении.
Профессиональный экскурсовод Людмила Бибина 1 июня расскажет желающим о литературном наследии Арбата, о том, какие арбатские адреса связаны с жизнью и творчеством Льва Толстого и Сергея Есенина. В этот же день состоится познавательная прогулка, полностью посвященная Есенину и атмосфере Серебряного века. Также посетители в рамках цикла экскурсий смогут познакомиться с Москвой Булгакова, жизнью и творчеством Марины Цветаевой, увидеть Садовое кольцо глазами русских поэтов и писателей.
Предварительная запись на прогулки не требуется. Сбор групп будет проходить на Новом Арбате, 13 возле карусели.
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Новости Москвы , Лев Толстой , Марина Цветаева , Сергей Есенин , Москва
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