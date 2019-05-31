Метро выпустило «Тройку» в дизайне «Активного гражданина»

Московский метрополитен выпустил проездные карты «Тройка», посвящённые 5-летию проекта «Активный гражданин». Всего выпущено почти 100 тысяч карт.

Проект «Активный гражданин» является площадкой для голосований среди москвичей по вопросам городского развития. В настоящее время насчитывается более двух миллионов участников.

Приобрести транспортную карту можно во всех кассах московского метро и в новых автоматах по продаже билетов, сообщает «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, метрополитен выпустил тематические проездные билеты с посвящёнными Дню Победы надписями. Билеты «Единый» поступили в кассы подземки 8 мая.