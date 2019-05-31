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Метро выпустило «Тройку» в дизайне «Активного гражданина» 

News.ru 2 часа назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Московский метрополитен выпустил проездные карты «Тройка», посвящённые 5-летию проекта «Активный гражданин». Всего выпущено почти 100 тысяч карт.
Проект «Активный гражданин» является площадкой для голосований среди москвичей по вопросам городского развития. В настоящее время насчитывается более двух миллионов участников.
Приобрести транспортную карту можно во всех кассах московского метро и в новых автоматах по продаже билетов, сообщает «Москва 24».
Как ранее писал News.ru, метрополитен выпустил тематические проездные билеты с посвящёнными Дню Победы надписями. Билеты «Единый» поступили в кассы подземки 8 мая.
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