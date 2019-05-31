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Названы самые высокооплачиваемые профессии в социальной сфере в Москве 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Преподавание в вузе стало наиболее высокооплачиваемой профессией в социальной сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Мосгорстата.
Отмечается, что в первом квартале 2019 года университетские преподаватели в среднем зарабатывали 147,7 тысячи рублей. При этом оплата труда работников социальной сферы и науки в Москве составила в среднем 98,8 тысячи рублей (на 39% выше средней зарплаты в регионе).
На втором месте оказались врачи со средней зарплатой в 139,1 тысячи рублей. При этом медсестры в среднем зарабатывали 75,8 тысячи рублей, а младший медперсонал (санитары в больницах) — 68,6 тысячи рублей.
Далее следуют научные сотрудники (118,2 тысячи рублей) и школьные педагоги (95 тысяч рублей).
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