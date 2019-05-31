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Часть фасада дома культурного наследия обрушилась в центре Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: mos.ru
Декоративная часть фасада в доме по адресу: Малый Левшинский переулок, дом 14/9, строение 1, который является объектом культурного наследия, обрушилась из-за непогоды.
Как рассказали «Вечерней Москве» в префектуре Центрального административного округа столицы, здание включено в программу про ремонту балконов и фасадов домов — объектов культурного наследия.
— Территория дома была огорожена, выполнены необходимые противоаварийные мероприятия. В связи с неблагоприятными погодными условиями часть штукатурки балкона намокла и отслоилась, — рассказали в префектуре.
Специалисты ведут ежедневный мониторинг состояния фасадов и балконов дома.
Жилой дом в Малом Левшинском переулке был построен в 1939 году. В нем в разное время жили архитекторы и строители.
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