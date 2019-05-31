Часть фасада дома культурного наследия обрушилась в центре Москвы

Декоративная часть фасада в доме по адресу: Малый Левшинский переулок, дом 14/9, строение 1, который является объектом культурного наследия, обрушилась из-за непогоды.

Как рассказали «Вечерней Москве» в префектуре Центрального административного округа столицы, здание включено в программу про ремонту балконов и фасадов домов — объектов культурного наследия.

— Территория дома была огорожена, выполнены необходимые противоаварийные мероприятия. В связи с неблагоприятными погодными условиями часть штукатурки балкона намокла и отслоилась, — рассказали в префектуре.

Специалисты ведут ежедневный мониторинг состояния фасадов и балконов дома.

Жилой дом в Малом Левшинском переулке был построен в 1939 году. В нем в разное время жили архитекторы и строители.