В Фундаментальную библиотеку МГУ ударила молния 

Аномальную майскую жару в столице сменил ливень с грозой и градом. В Чертанове сильные порывы ветра повалили деревья, а в Некрасовке потоки воды подтопили магазин. Досталось и Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета, расположенной на юге Москвы. Во время заседания Российского союза ректоров в здание ударила молния. Очевидцы сообщают, что сначала увидели вспышку, а затем раздался сильный грохот. Впрочем, на мероприятии, проходившее в библиотеке, природное явление никак не сказалось.