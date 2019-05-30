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В Фундаментальную библиотеку МГУ ударила молния 

Рамблер 29 минут назад
Аномальную майскую жару в столице сменил ливень с грозой и градом. В Чертанове сильные порывы ветра повалили деревья, а в Некрасовке потоки воды подтопили магазин. Досталось и Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета, расположенной на юге Москвы. Во время заседания Российского союза ректоров в здание ударила молния. Очевидцы сообщают, что сначала увидели вспышку, а затем раздался сильный грохот. Впрочем, на мероприятии, проходившее в библиотеке, природное явление никак не сказалось.
Новости Москвы , Видео , Другое , Происшествия , МГУ
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