Фиолетовая ветка метро в Москве разгрузится благодаря Некрасовской линии

Загруженность Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы после ввода всех станций Некрасовской ветки станет на 40% свободнее, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

"Московский метрополитен прогнозирует, что в поездах Таганско-Краснопресненской линии станет на 40% свободнее после ввода всех станций Некрасовской линии. В полном объеме новую линию строители откроют уже к концу 2019-2020 года", — сообщил Латыпов на брифинге.

Он отметил, что в ближайшее время пройдет пуск первого участка Некрасовской линии метро, где расположатся 4 новые станции.