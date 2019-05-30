Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Винторогие козлята родились в Московском зоопарке 

Москва24 3 часа назад
Фото: vk.com/moscow_zoo
Винторогие козлята и детеныши дагестанских туров появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на странице зоосада во "ВКонтакте".
"Всю весну на "Турьей горке" жизнь бьет ключом", − отметили сотрудники зоопарка. "Первый детеныш появился на свет 13 мая, сейчас в общей сложности родились 10 туров и четыре козленка", − уточнили специалисты.
Они не исключили, что этим летом потомством обзаведутся еще несколько самок.
Как напомнили в Московском зоопарке, винторогие козлы, или мархуры, занесены в Международную Красную книгу как "исчезающие". По словам зоологов, сейчас в дикой природе мархуры встречаются лишь в высокогорных районах Индии, Восточного Пакистана, Афганистана и Узбекистана. А на "Турье горке" в центре столицы живет группа из 25 особей во главе с доминантным самцом − отцом всех детенышей.
"Сейчас новорожденные козлята всюду следуют за своими матерями и питаются исключительно молоком", − рассказали в зоопарке.
Тем не менее, уточнили специалисты, уже к трем месяцам малыши смогут кормиться самостоятельно. В рационе винторогих козлов − сено, трава, ивовые ветки и специализированные комбикорма.
Как отметили сотрудники зоосада, сосед винторогих козлов − дагестанские туры − в первые полгода своей жизни гораздо проворнее взрослых животных. Десять детенышей уже активно исследуют каменистые уступы "Турьей горки", добавили в зоопарке.
Ранее сообщалось о появлении в Московском зоопарке детеныша редкого вида парнокопытных — сычуаньского такина. Аю родился 9 марта и теперь активно изучает окружающий мир.
Москва24: последние новости
Схема движения на участке 1-го Красногорского проезда изменилась На улице Островитянова обустроили поворот на Ленинский проспект Столичные библиотеки проведут бесплатные экскурсии по городу
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будут сбивать самолеты: США испугались С-40077
США составили план против России51
Запретить ракеты: Роскосмос ответил Пентагону197
Имущество Ананьевых арестовано на сотни млрд рублей
Михаил Боярский заступился за Друзя
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение