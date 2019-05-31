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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.
На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Ховрино, Северное и Южное Тушино, Строгино, Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Ясенево, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово, Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино, Вешняки, Ивановское, Восточное и Северное Измайлово, Гольяново.
В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском, Рублевском шоссе, на ул. Свободы, Нижние Мневники, Большая Филевская, проспекте Маршала Жукова, на Кутузовском, Мичуринском, Университетском, Ломоносовском, Ленинском проспектах, проспекте Вернадского, на ул. Мосфильмовская, Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Миклухо-Маклая, Островитянова, на Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, в Коломенском проезде, на ул. Шипиловская, Ясеневская, Люблинская, Шоссейная, Южнопортовая, на шоссе Энтузиастов, в Ростокинском проезде, на проспектах Ветеранов, Мира, на Щелковском и Дмитровском шоссе, на ул. Большая Академическая, Бутырская, Шереметьевская.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Сокольники, Марьина роща, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Даниловский. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Пречистенской, Кремлевской, Софийской, Болотной, Овчинниковской, Садовнической, Раушской, Москворецкой, Серебрянической, Котельнической, Космодамианской, Шлюзовой набережных, на Малом Москворецком и Малом Каменном мостах, на ул. Серафимовича, Балчуг, Пятницкая, Малая Ордынка, Большая Никитская, Тверская, Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Покровка, Ильинка, Варварка, на Никитском, Тверском, Петровском, Рождественском, Сретенском бульварах.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов.
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