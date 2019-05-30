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В Музее космонавтики в Москве открылась выставка картин Алексея Леонова 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 40 картин, написанных космонавтом Алексеем Леоновым, можно будет увидеть в Музее космонавтики в Москве, сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.
"В Музее космонавтики открылась выставка картин Алексея Леонова. Экспозиция подготовлена к 85-летию одного из пионеров освоения космоса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена разным этапам жизни Леонова как космонавта и художника. По данным портала, посетители также смогут увидеть фотографии тренировок экипажа корабля "Восход-2", характеристику Леонова, написанную Юрием Гагариным, а также форменную одежду Леонова со всем набором наград, интерьер мастерской художника и телескоп из его кабинета.
Выставка будет работать до конца осени, отмечается в сообщении.
Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза (1965, 1975 годы). Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975 годы), орденами Красной Звезды (1961 год), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975 год), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени (2014, 2000 годы), Дружбы (2011 год).
18 марта 1965 года Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос, пробыв за пределами корабля 12 минут 9 секунд. Всего совершил два космических полета, налетав в общей сложности семь суток 33 минуты.
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Новости Москвы , Юрий Гагарин , Алексей Леонов , Правительство Москвы , Москва
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