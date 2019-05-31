Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 4 июня

4 июня в центре Москвы из-за проведения религиозного праздника изменится несколько маршрутов наземного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Изменения коснутся трамвая №7 — от метро "Бульвар Рокоссовского" до улицы Каланчевская. Трамвай №9 работать не будет, а №50 проследует от проезда Энтузиастов до улицы Каланчевская.

Автобусы №0 поедут от Рижского вокзала до Минаевского переулка, далее по маршруту трамвая №9 до Тверской Заставы с разворотом через улицы Бутырский Вал и Новослободская.

Вместо трамвая №50 на участке Метро "Новослободская" — МИИТ по внутреннему кольцу будут ходить автобусы от метро "Новослободская" по улицам Сущевская и Тихвинская, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, и обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к метро "Новослободская".

Автобусы №58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами.

Временно не будут обслуживаться остановки Новый Иерусалим для автобусов №98, 803 по четной стороне улице Хачатуряна, Метро "Сухаревская" — Московский театр Олега Табакова для автобусов "А", "Б" на внешней стороне Садового кольца.

Ранее сообщалось, что маршруты общественного транспорта изменятся после запуска Некрасовской линии метро в первых числах июня. Изменения коснутся районов Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Новокосино и Вешняки.