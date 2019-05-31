Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда — дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно. Тщательней стройте маршруты и не забывайте о @MoscowMetro. pic.twitter.com/FZMq9VejnV— ЦОДД (@gucodd) May 31, 2019