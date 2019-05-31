Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть бдительнее в пятницу, 31 мая. Днём необходимо соблюдать осторожность при парковке из-за грозы, а вечером — помнить о пробках.
Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром, а после обеда — дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже, — цитирует Twitter ЦОДД argumenti.ru.
Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда — дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже. На вылетных будет плотно. Тщательней стройте маршруты и не забывайте о @MoscowMetro. pic.twitter.com/FZMq9VejnV— ЦОДД (@gucodd) May 31, 2019
Ранее News.ru писал, что 31 мая в Москве ожидаются дожди, гроза с порывами ветра 12-17 м/с. Температура воздуха повысится до плюс 26 градусов.