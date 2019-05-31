Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦОДД предупредил водителей об опасности из-за непогоды 

News.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть бдительнее в пятницу, 31 мая. Днём необходимо соблюдать осторожность при парковке из-за грозы, а вечером — помнить о пробках.
Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром, а после обеда — дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже, — цитирует Twitter ЦОДД argumenti.ru.
Ранее News.ru писал, что 31 мая в Москве ожидаются дожди, гроза с порывами ветра 12-17 м/с. Температура воздуха повысится до плюс 26 градусов.
News.ru: последние новости
Загруженность фиолетовой ветки метро в Москве увеличится В Москве обсудят инновации в развитии социальной сферы Метро выпустило «Тройку» в дизайне «Активного гражданина»
Новости Москвы , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским191
Голикова объяснила странный перенос выходных24
Лукашенко рассказал, как «кинули» Белоруссию110
Стало известно о тяжелой болезни Бекмамбетова4
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой45
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
02:41
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой
Шоу-бизнес
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение