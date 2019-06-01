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Марафон «Бегущие Сердца» стартовал в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве 1 июня проходит «Зеленый Марафон Бегущие Сердца». Мероприятие организовал Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» при поддержке Сбербанка.
Ожидается, что около 10 тыс. человек примут участие в благотворительном забеге. Они стартуют в 9:00 на Васильевском спуске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.
В 2019 году в программу соревнований включили классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров. Также участникам марафона предложены дистанции 4,2 км и 10 км, передает ИА REGNUM.
Кроме того, состоится символический старт на 200 метров для людей с инвалидностью.
Событие приурочено ко Дню защиты детей, состоится отдельный детский забег на 1 км. Также организаторы создали в парке «Зарядье» зоны SberKids и VeloKids, а также фотозону Лего.
«Зеленый Марафон Бегущие Сердца» проходит в 60 городах России. По оценке организаторов, всего в нем примут участие около 100 тысяч человек.
Сбербанк провел первый «Зеленый марафон» в 2012 году. «Бегущие сердца» в 2015 году состоялись впервые по инициативе креативного директора PODIUM market, атлета-любителя Полины Киценко и модели Натальи Водяновой в поддержку программ фонда помощи детям «Обнаженные сердца».
В 2017 году Сбербанк и благотворительный фонд объединили свои проекты — тогда в Москве прошел первый «Зеленый марафон Бегущие сердца».
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