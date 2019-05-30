Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четыре площадки внедрения 5G появятся в Москве до конца года 

ТАСС + ещё 2 11 минут назад
Фото: Reuters
Четыре экспериментальных площадки по внедрению в Москве технологии связи пятого поколения (5G) заработают до конца текущего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина во вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ).
"Спасибо коллегам, выделены частоты для внедрения 5G, и четыре экспериментальных площадки в Москве будут внедрены уже до конца года впервые в России", — сказал Собянин. Он напомнил, что эта технология уже апробировалась во время чемпионата мира по футболу 2018 года. "Технология очень интересная, я думаю, что Москва будет первым городом, где это будет внедрено", — отметил столичный градоначальник.
Он в целом обратил внимание на важность развития IT-сферы.
"Мы сегодня вообще не представляем себе возможности управлять городом без информационных технологий. Есть хорошие технологические заделы, центры обработки данных. Развитие интернета, его скорость и доступность, — одни из лучших в мире", — сказал Собянин.
Мэр отметил, что, по версии ООН, Москва среди ведущих мегаполисов мира занимает первое место по электронному взаимодействию с гражданами. Кроме того, продолжил Собянин, сейчас создается информационная платформа для взаимодействия компаний-участниц инновационных процессов в столице.
Градоначальник предложил дать Москве дополнительные правовые возможности для создания новых прорывных решений в области информационных технологий и искусственного интеллекта, которыми столица готова будет готова безвозмездно делиться с другими регионами.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы планируют развивать МЦД для связи с Подмосковьем Пожар в доме на проспекте Вернадского в Москве потушен Ряд улиц в ЦАО Москвы перекроют 2 июня из-за съемок кинофильма
Комментарии
Новости Москвы , Другое , Интернет , Сергей Собянин , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о смерти школьницы на ЕГЭ20
Скандал с подкупом: Друзь сделал заявление
Зеленский решил уволить глав МИД, Минобороны и СБУ35
Раскрыты новые возможности России от приостановки ДРСМД100
«Закон о тишине» дополнили новыми пунктами11
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение