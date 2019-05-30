В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего

В московском метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего

Среди пассажиров столичного метро заметили человека, которого посчитали похожим на американского актера Роберта Дауни-младшего, известного по роли Железного человека. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

На снимке мужчина в красной футболке, желтой куртке и коричневых штанах сидит, уставившись в смартфон. В репортаже подчеркнули, что в актер в отличие от пассажира всегда «одет с иголочки».

В конце мая в столичной подземке заметили даму с ридикюлем. Один из пользователей отметил, что в целом обладательница ридикюля выглядела «роскошно и гармонично», а также «достойно и привлекательно» себя вела.