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Завершено строительство детского сада на 84 ребенка в Кунцево 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
На западе Москвы построен детский сад, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«На западе Москвы готовится ко вводу в эксплуатацию детский садик. Застройщик уже получил заключение о соответствии (ЗОС). Здание возведено в районе Кунцево, по адресу: ул. Ярцевская, вл. 6, корп. 2. Новый садик сможет принять 84 ребенка, трехэтажное здание рассчитано на 12 групп. На первом этаже разместятся малыши в возрасте от 1,5 до трех лет, на втором дети до пяти лет, третий этаж предназначен для старших групп от пяти до семи лет», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
Уточняется, что в садике будут работать бассейн, музыкальный и спортивный залы. Для детей также оборудуют кабинет логопеда и психолога. На уровне третьего этажа находятся открытые террасы, на них разместят теневые навесы. На прилегающей территории также предусмотрены групповые площадки и места для спортивных игр. Детский сад был построен полностью за счет средств инвестора. Застройщиком выступило ООО «Сарис», здание было возведено по индивидуальному проекту, разработанному ООО «СтройПроектДелюкс». После ввода в эксплуатацию начнется набор детей в группы и начало занятий. Планируется, что садик примет первых посетителей уже в начале этого учебного года.
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Новости Москвы , Олег Антосенко
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