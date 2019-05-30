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Березовый лес появится в центре столицы 

Москва24 + ещё 2 46 минут назад
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В центре столицы в рамках благоустройства территории ГЭС-2 планируют высадить березовый лес, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Отмечается, что правительство столицы во главе с Сергеем Собяниным согласилось внести изменения в проект планировки территории, прилегающей к комплексу ГЭС-2 по адресу: улица Болотная набережная, владение 15; Берсеневская набережная, владение 16.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, программа благоустройства проходит на прилегающей к ГЭС-2 территории.
Там планируют расширить пешеходную зону по направлению к храму Христа Спасителя.
Предполагается, что проведут работы по озеленению, в частности планируется высадить березовый лес в самом сердце города, сообщила Княжевская.
Она пояснила, что многофункциональный культурно-просветительский центр станет одной из новых достопримечательностей города. Там организуют выставочные залы, образовательные центры, библиотеку.
Ранее сообщалось, что на столичных улицах этой весной высадили более 19 тысяч кустарников. Высадку производили на улицах, которые благоустроили в прошлом году. Высадку начали в конце апреля. Больше всего кустарников появилось около станции метро "Улица 1905 года". Там высадили три вида японской спиреи, два вида кизильника и дерена, ирга сорта "ламарка", девичий виноград и стефанандра надрезаннолистная. Всего 7,4 тысячи растений.
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Новости Москвы , Иисус Христос , Сергей Собянин , Правительство Москвы , АГН "Москва"
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