Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке «Красная Пресня» пройдет «пикник эпохи модерна» 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва 24/Татьяна Уханова
В столичном парке "Красная Пресня" 1 июня можно будет окунуться в удивительную эпоху модерна, которая пришлась на конец XIX и начало XX века, в самом располагающем формате — летнего пикника, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Реконструкторы, одетые в достоверные реплики исторических костюмов, будут отдыхать в парке с 16.00 до 20.00. В их компании можно провести время за чаепитием с самоваром и старинными уличными играми.
В непринужденном формате реконструкторы расскажут о моде, быте и развлечениях эпохи и, конечно же, о предстоящем историческом фестивале, который пройдет с 7 по 16 июня.
На лужайке посетители увидят дам с ажурными зонтиками и кавалеров в эффектных шляпах, одетых по последней моде начала XX века.
В эпоху модерна женская мода активно трансформировалась: велась кампания против корсетов, постоянное ношение которых причиняло вред здоровью, в гардеробе появились удобные костюмы, позволяющие, например, ездить на велосипеде.
Тем не менее, даже повседневной одежде была свойственна изысканность — с ее мягкими женственными силуэтами, юбками в форме колокола, изящными кружевами и вышивкой.
У господ того времени в моду вошли стоячие воротники с отворотами, широкие сужающиеся к низу брюки, элегантные сюртуки и жилеты.
Пикник позволит рассмотреть костюмы не на музейных манекенах, а на живых реконструкторах. Участники фестиваля поделятся интересными фактами об эпохе, которую воссоздают, пригласят на чаепитие с настоящим самоваром и закусками и обучат старинным спортивным забавам — крокету и серсо.
Кроме того, там можно будет одними из первых узнать о том, какие события будут в ближайшие недели "Времена и Эпохи".
Как стало известно ранее, в этом году четыре площадки фестиваля "Времена и эпохи" будут работать: в Государственном историческом музее, музее Победы на Поклонной горе, Историко-мемориальном музее "Пресня" и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
А одним из самых ярких событий фестиваля станет Турнир святого Георгия. Он пройдет в Коломенском с 12 по 16 июня. На турнир съедутся рыцари-реконструкторы из России, Белоруссии, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады.
Москва24: последние новости
Предметы из усадьбы князя Голицына обнаружили на северо-востоке столицы В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за съемок фильма "Остров Мечты" становится зеленее
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал старт приостановке ДРСМД34
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию45
Турция уступила США из-за российских С-400607
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»1
Тайну болезни Доренко раскрыла его вдова6
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение