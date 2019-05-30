В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за съемок фильма

Движение по участкам улицы Россолимо, Малому Боженинскому и Олсуфьевскому переулкам полностью перекроют 2 июня. Здесь будут проходить съемки фильма, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"2 июня с 09:00 до 14:00 полное перекрытие улицы Россолимо от дома № 11 до дома № 17, Малого Боженинского переулка, Олсуфьевского переулка от дома № 13, строение 1 до дома № 10, строение 1", — сказано в сообщении.

В этот же день движение полностью перекроют на пересечении переулка Хользунова и улицы Россолимо с 14:00 до 20:00.

В связи с проведением зеленого марафона "Бегущие сердца" с 12:00 30 мая до 23:59 2 июня будет перекрыта площадь Васильевского спуска, 1 июня с 00:00 до 18:00 будут полностью закрыты Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост.