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В ТиНАО построят пожарное депо со скалодромом 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство пожарного депо в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На территории Троицкого административного округа, в поселении Краснопахорское, будет построено пожарное депо, рассчитанное на четыре машиноместа со скалодромом", — сообщили агентству.
Здесь будет трехэтажное здание пожарного депо, функционально разделенного на блоки помещений. Блоки будут предназначаться для размещения пожарной техники и техобслуживания, газодымозащитной службы, восстановительного центра личного состава, дежурной службы, жилых, служебных помещений.
В составе восстановительного центра появится тренажерный зал, сауна, комната психологической разгрузки, канцелярия, класс безопасности дорожного движения, учебный класс, кабинет инструктажа, зал собраний и другие помещения, учебно-тренировочная башня.
В рамках благоустройства прилегающей территории запланировано устройство проездов, автостоянок, тротуаров, наружного освещения, размещение дизельной электростанции и модульной котельной, Здесь также разобьют газоны и цветники, посадят деревья.
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