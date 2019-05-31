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Книжный фестиваль «Красная площадь» откроется в Москве 1 июня 

RT на русском + ещё 5 43 минуты назад
Фото: ©mos.ru
Книжный фестиваль «Красная площадь» будет проходить в российской столице 1 — 6 июня, сообщает сайт «Москва 24».
Экскурсионное бюро библиотек разработало 18 бесплатных экскурсий и квестов в центре города. Записаться и узнать о маршруте можно в шатре «Библиотеки Москвы» у Исторического музея.
Также запланированы перформансы, спектакли, концерты, мастер-классы, презентации книг отечественных авторов, передаёт портал мэра и правительства.
Издательства из 52 регионов представят книги. Кроме того, состоятся встречи с писателями, поэтами, музыкантами, актёрами.
Финалом фестиваля станут юбилейные торжества 6 июня — в день 220-летия со дня рождения Александра Пушкина.
Ранее «Невские новости» сообщали о международном книжном салоне в Санкт-Петербурге.
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