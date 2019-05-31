Книжный фестиваль «Красная площадь» откроется в Москве 1 июня

Книжный фестиваль «Красная площадь» будет проходить в российской столице 1 — 6 июня, сообщает сайт «Москва 24».

Экскурсионное бюро библиотек разработало 18 бесплатных экскурсий и квестов в центре города. Записаться и узнать о маршруте можно в шатре «Библиотеки Москвы» у Исторического музея.

Также запланированы перформансы, спектакли, концерты, мастер-классы, презентации книг отечественных авторов, передаёт портал мэра и правительства.

Издательства из 52 регионов представят книги. Кроме того, состоятся встречи с писателями, поэтами, музыкантами, актёрами.

Финалом фестиваля станут юбилейные торжества 6 июня — в день 220-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Ранее «Невские новости» сообщали о международном книжном салоне в Санкт-Петербурге.