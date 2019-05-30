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ВДНХ отпразднует 80-летие 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) 1 августа — в честь своего 80-летия — порадует посетителей праздника юбилейной программой, которая будет состоять из фестивалей, концертов и выставок.
До конца года на территории ВДНХ должно пройти более 100 мероприятий. Среди них: фестиваль «Вдохновение», фестиваль духовых оркестров «Музыка на крыше», образовательный проект «Знание ВДНХ».
После реставрации откроется Зелёный театр. Первый концерт в нём пройдёт 14 июня. Более 50 концертов пройдут в театре в течение сезона, сообщает «Москва 24».
Юбилей на ВДНХ будет проходить с 1 по 4 августа.
Как ранее писал News.ru, четвёртый сезон летней образовательной программы «Знание. ВДНХ» стартует первого июня текущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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