ВДНХ отпразднует 80-летие

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) 1 августа — в честь своего 80-летия — порадует посетителей праздника юбилейной программой, которая будет состоять из фестивалей, концертов и выставок.

До конца года на территории ВДНХ должно пройти более 100 мероприятий. Среди них: фестиваль «Вдохновение», фестиваль духовых оркестров «Музыка на крыше», образовательный проект «Знание ВДНХ».

После реставрации откроется Зелёный театр. Первый концерт в нём пройдёт 14 июня. Более 50 концертов пройдут в театре в течение сезона, сообщает «Москва 24».

Юбилей на ВДНХ будет проходить с 1 по 4 августа.