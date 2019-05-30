Изменена схема движения на северо-западе столицы

Движение на участке 1-го Красногорского проезда, расположенного в Северно-Западном округе столицы, теперь будет осуществляться по новой схеме. Об этом проинформировала пресс-служба Центра организации дорожного движения.

— Участок 1-го Красногорского проезда в районе дома 4, корпуса 2 стал односторонним, — указано в сообщении.

В ЦОДД напомнили, что парковаться на данном участке запрещается.

Уточняется, что изменение схемы движения направлено на обеспечение беспрепятственного проезда новому маршруту наземного транспорта до станции «Стрешнево» Московского центрального кольца.

Водителей попросили проявить внимательность и руководствоваться указаниями дорожных знаков.