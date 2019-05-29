Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

Сбой произошел в московском метрополитене на Таганско-Краснопресненской линии, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Как отмечается, поезд стоит без движения на станции "Пролетарская" уже 15 минут.

По словам машиниста, отправка поезда задерживается по техническим причинам. Поезд отправится через неопределенное время.

В настоящее время в столичном метро подтвердили, что интервалы движения увеличены.

Причиной сбоя стало то, что пассажир уронил на путь посторонний предмет.

Ранее сообщалось, что названа причина сбоя на Солнцевской линии метро.