Тополиный пух в Москве исчезнет через несколько лет

Тополя в Москве меняют на декоративные клёны, липы и каштаны. Ежегодно на месте старых деревьев высаживаются почти три тысячи новых саженцев, заявил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский

По словам чиновника, москвичи перестанут замечать тополиный пух на улицах примерно к 2023 году. Меры по борьбе с тополиным пухом прописаны в «Правилах создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы», информирует «КП».

Это глубокая обрезка, отказ от посадки пушащих видов тополей, — сказал Кульбачевский.

Экологи объяснили также, может ли появиться аллергия от пуха, а также зачем нужны Москве такие деревья.

Большинство московских тополей высаживались ещё в начале прошлого века. Тополь даёт большой объём фитомассы, устойчив к пыли и загазованности, прекрасно очищает воздух, обладает антибактериальным эффектом, отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее медики посоветовали россиянам, страдающим от тополиного пуха улице носить защитные очки, полоскать нос морской водой и промывать глаза препаратами морской воды либо уехать из города в другую климатическую зону, писал News.ru.