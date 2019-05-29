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Тополиный пух в Москве исчезнет через несколько лет 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тополя в Москве меняют на декоративные клёны, липы и каштаны. Ежегодно на месте старых деревьев высаживаются почти три тысячи новых саженцев, заявил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
По словам чиновника, москвичи перестанут замечать тополиный пух на улицах примерно к 2023 году. Меры по борьбе с тополиным пухом прописаны в «Правилах создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы», информирует «КП».
Это глубокая обрезка, отказ от посадки пушащих видов тополей, — сказал Кульбачевский.
Экологи объяснили также, может ли появиться аллергия от пуха, а также зачем нужны Москве такие деревья.
Большинство московских тополей высаживались ещё в начале прошлого века. Тополь даёт большой объём фитомассы, устойчив к пыли и загазованности, прекрасно очищает воздух, обладает антибактериальным эффектом, отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Ранее медики посоветовали россиянам, страдающим от тополиного пуха улице носить защитные очки, полоскать нос морской водой и промывать глаза препаратами морской воды либо уехать из города в другую климатическую зону, писал News.ru.
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Новости Москвы , Антон Кульбачевский , Москва
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