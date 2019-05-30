Схема дорожного движения изменилась
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и соседних улицах. В частности, завершились работы по обустройству поворота с улицы Островитянова на Ленинский проспект в сторону области, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Также организовано двустороннее движение при съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект, благодаря чему удастся разгрузить проспект Вернадского.
Новый поворот появился в районе дома №158 на Ленинском проспекте. Рядом с домом № 127 на проспекте Вернадского появился специальный карман для направляющихся в сторону области машин.
Ранее на определенном участке дороги машины ехали в одном направлении. Это было неудобным для водителей. Новая схема организации дорожного движения поможет увеличить пропускную способность проспекта Вернадского.
В рамках работ проложена кабельная линия, на дорогах обновили асфальтовое покрытие и разметку, установили фонари. Ремонт затронул и тротуары, бордюрный камень был заменен. По обочинам разбили газоны.
Осенью на участке проспекта Вернадского по соседству с Ленинским проспектом и улицей Островитянова посадят деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2021 году. Сейчас территорию уже готовят к переносу коммуникаций.
По словам вице-мэра по экономике и имущественно-земельным отношениям Москвы Владимира Ефимова, этот дублер является первой дорогой в Москве, которая строится на условиях концессионного соглашения.