Москвичам покажут фотолетопись благоустройства столичных улиц

Фотолетопись благоустройства столичных улиц покажут москвичам в рамках выставки на Никитском бульваре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Раиса Чигликова.

Он отметил, что с сегодняшнего дня стартует фотовыставка " Москва любит "Автодор" , она посвящена деятельности ГБУ "Автомобильные дороги".

"Вашему вниманию представлена настоящая фотолетопись нашего учреждения — порядка трех десятков архивных фотографий. Вы увидите, как производится уборка столичных улиц зимой и летом, как ремонтируются главные московские дороги, наносится разметка, ведутся работы по озеленению", — говорится в сообщении.

Раис Чигликов добавил, что главная цель их проекта — это раскрыть горожанам человеческий труд, который в обыденные дни далеко не все замечают. Посмотреть уникальные фотографии можно до 26 июня нынешнего года.

Ранее сообщалось, что этим летом в столичных парках пройдут тысячи культурных мероприятий. После комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять обновленных парков: зона отдыха "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября.