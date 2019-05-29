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Москвичам покажут фотолетопись благоустройства столичных улиц 

Москва24 2 часа назад
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Фотолетопись благоустройства столичных улиц покажут москвичам в рамках выставки на Никитском бульваре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Раиса Чигликова.
Он отметил, что с сегодняшнего дня стартует фотовыставка "Москва любит "Автодор", она посвящена деятельности ГБУ "Автомобильные дороги".
"Вашему вниманию представлена настоящая фотолетопись нашего учреждения — порядка трех десятков архивных фотографий. Вы увидите, как производится уборка столичных улиц зимой и летом, как ремонтируются главные московские дороги, наносится разметка, ведутся работы по озеленению", — говорится в сообщении.
Раис Чигликов добавил, что главная цель их проекта — это раскрыть горожанам человеческий труд, который в обыденные дни далеко не все замечают. Посмотреть уникальные фотографии можно до 26 июня нынешнего года.
Ранее сообщалось, что этим летом в столичных парках пройдут тысячи культурных мероприятий. После комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять обновленных парков: зона отдыха "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября.
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Новости Москвы , Автодор , Москва
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