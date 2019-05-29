Иммерсивный сад появится на улице Кузнецкий Мост

В иммерсивном саду на улице Кузнецкий мост высадят редкие сорта березы и горные сосны, рододендроны и спиреи. Озеленение пройдет в рамках фестиваля "Цветочный джем". Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета московского фестиваля.

— В июне в Москве расцветут более 40 летних садов, спроектированных финалистами открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем — 2019». Один из самых необычных проектов — большой иммерсивный сад под названием You are The Landscape («Пейзаж — это ты») — «вырастет» на улице Кузнецкий Мост перед ЦУМом, — рассказали в пресс-службе.

В оргкомитете уточнили, что для реализации проекта иммерсивного сада будет использовано более 20 берез редких сортов, многоствольные рябины, горные сосны, много сортов злаковых и многолетних растений.

Кстати, на улице Кузнецкий Мост иммерсивный сад появится впервые. Об этом сообщает агентство «Москва».