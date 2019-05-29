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Стало известно новое название бывшего ЦДХ 

Москва24 1 час назад
Фото: Агентство "Москва"
Пространство бывшего Центрального дома художника (ЦДХ) получило название "Новая Третьяковка. Западное крыло", сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Пространство здания на улице Крымский Вал раньше называлось ЦДХ, мы сейчас представляем новое название — "Новая Третьяковка. Западное крыло". Теперь эта часть здания может стать объектом серьезнейшей реконструкции", — сказала она, передает Агентство "Москва".
Уже провели расчистку всего пространства бывшего ЦДХ от временных конструкций. В дальнейшем переделают пожарную и охранную сигнализацию, которая устарела, будет также заменена вся электропроводка.
Трегулова заявила, что в здании была противопожарная охрана, но за 40 с лишним лет она пришла в негодность. Реконструкция новой части здания начнется в 2022-2023 годах. Здание ЦДХ передали в ведение Третьяковки в апреле 2019 года.
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Новости Москвы , Зельфира Трегулова , АГН "Москва"
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