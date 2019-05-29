Метро Москвы выпустит проездные, посвященные известным русским писателям

Московский метрополитен выпустит лимитированную серию проездных билетов к юбилеям русских писателей в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», сообщает ТАСС.

«Вместе с Московским метрополитеном с начала фестиваля мы начинаем реализацию карт на проезд в общественном транспорте Москвы, посвященных юбилеям Николая Гоголя, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова. Кроме того, ранее вышла карта «Тройка», посвященная библиотекам Москвы», — отметил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Пятый книжный фестиваль «Красная площадь» начнет работу в Москве 1 июня. В этом году он впервые продлится шесть дней. Всего на фестивале будет работать 12 площадок. Первого и 2 июня они будут открыты с 10:00 до 23:00, а с 3 по 6 июня работают с 10:00 до 22:00.

Для москвичей и гостей столицы подготовили насыщенную программу, в которую входит около 100 бесплатных мероприятий — экскурсии, перформансы, спектакли, концерты, мастер-классы и презентации книг российских авторов.