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Метро Москвы выпустит проездные, посвященные известным русским писателям 

РИАМО + ещё 4 3 часа назад
Фото: © сайт мэра Москвы
Московский метрополитен выпустит лимитированную серию проездных билетов к юбилеям русских писателей в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», сообщает ТАСС.
«Вместе с Московским метрополитеном с начала фестиваля мы начинаем реализацию карт на проезд в общественном транспорте Москвы, посвященных юбилеям Николая Гоголя, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова. Кроме того, ранее вышла карта «Тройка», посвященная библиотекам Москвы», — отметил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.
Пятый книжный фестиваль «Красная площадь» начнет работу в Москве 1 июня. В этом году он впервые продлится шесть дней. Всего на фестивале будет работать 12 площадок. Первого и 2 июня они будут открыты с 10:00 до 23:00, а с 3 по 6 июня работают с 10:00 до 22:00.
Для москвичей и гостей столицы подготовили насыщенную программу, в которую входит около 100 бесплатных мероприятий — экскурсии, перформансы, спектакли, концерты, мастер-классы и презентации книг российских авторов.
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Комментарии
Новости Москвы , Михаил Лермонтов , Александр Кибовский , Николай Гоголь , ИТАР-ТАСС , Москва
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