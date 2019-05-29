Москва выделит средства на реставрацию Донского монастыря

Власти Москвы приняли решение выделить из городского бюджета средства на реставрацию Донского монастыря. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин по итогам посещения обители совместно с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Донской ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1593 году, является объектом культурного наследия федерального значения. В ансамбль монастыря входит свыше 30 памятников.

"Донской монастырь — жемчужина Москвы. Это знаковое место, связанное с историей Москвы, со многими событиями, которые происходили в нашей стране. Вся территория в последние годы активно возрождается, проходит реставрация памятников. Отрадно, что реставрация [монастыря], как и многих памятников старины в городе, проходит не только за счет федеральных и региональных средств, но и на частные пожертвования. Сделано многое, но предстоит еще немало. Мы сейчас говорили с владыкой, чтобы ускорить реставрацию стен, башен, главного собора, ей будет активно помогать город", — сказал Собянин.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, власти города приняли решение выделить целевые средства на реставрацию восьми башен и 14 прясел монастырской стены.

При этом Мединский напомнил, что в течение последних лет на территории Донского монастыря реализуется волонтерский проект, — десятки москвичей в свободное от работы время занимаются восстановлением башен, очисткой стен, разбирают завалы.

"Все это делается под эгидой опытных реставраторов, кураторов. С этого года волонтерский проект в сфере культуры взят под опеку Министерством культуры, внесен в национальный проект. Мы поддерживаем все волонтерские движения, которые занимаются восстановлением памятников культуры. Призываю всех москвичей вступать в волонтерские отряды, которые поддерживаются и Министерством культуры, и правительством Москвы", — сказал министр.

Реставрация монастыря

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексная реставрация объекта проводится за счет собственных средств обители с привлечением средств федерального и городского бюджетов. Так, в 2013-2016 годах была проведена реставрация Малого (Старого) собора, которая была удостоена премии "Московская реставрация". В 2015-2017 годах была отреставрирована церковь Архангела Михаила . Кроме того, реставрационные работы проведены в двух из 12 башен монастыря. Планируется, что до конца текущего года реставрация завершится еще в двух башнях.

В настоящее время на территории Донского монастыря продолжаются работы по комплексной реставрации фасадов и интерьеров двух объектов культурного наследия, — "Здания духовной семинарии у западных ворот, 1734 год, 1873 год" и "Бани, XVIII века". Планируется, что все работы завершатся в 2019 году.

Как отметил наместник монастыря, викарий святейшего Патриарха Московского и всея Руси Епископ Бронницкий Фома, по завершении реставрационных работ в семинарском корпусе планируется открыть паломническую гостиницу.

Также за счет бюджета Москвы проводится реставрация художественных надгробий некрополя Донского монастыря. Выполнены работы по восстановлению 23 надгробий. Летом текущего года планируется завершить реставрацию еще семи надгробий.