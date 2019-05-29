Пассажирам на вокзалах Москвы из-за жары начали раздавать воду

Бесплатную воду начали раздавать из-за жары на семи вокзалах столицы и железнодорожной станции "Тушино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

"Сегодня ЦППК раздает воду пассажирам на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах", — сказали в пресс-службе.

Раздачу воды также производят пассажирам на 28 станциях метро и на Московском центральном кольце (МЦК).

Ранее сообщалось, что из-за повышенной температуры в городе каждые два часа более 700 единиц техники промывают улицы. Также в городе орошают воздух — струи воды поливомоечной техники направляются вверх, охлаждая таким образом не только дороги, но и воздух, который нагревается от асфальта.

По прогнозам синоптиков, днем 29 мая воздух в столице местами прогреется до 30–31 градуса. Москвичам рекомендовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

Центр погоды "Фобос" отмечал, что среда может стать самым теплым днем весны в городе. Столбики термометров окажутся на 8–9 градусов выше нормы. Будет преимущественно солнечно и сухо.