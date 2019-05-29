Белым медведям в Московском зоопарке раздали «мороженое» из-за жары

Белые медведи в Московском зоопарке получили «мороженое» в связи с жарой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе зоопарка.

«В этом году весна выдалась очень теплой, а последние майские дни и вовсе жаркими. Такой температурный режим накладывает свой отпечаток на жизнь обитателей зоопарка. Если теплолюбивым животным, таким как сурикаты, фенеки, жирафы, зебры, азиатские слоны, жаркая погода вполне привычна, то некоторым другим видам требуется особый уход. В жару некоторые изменения происходят с рационами животных. У многих обитателей зоопарка увеличивается число кормлений, а размер порций уменьшается, чтобы корм не испортился на жаре, а сразу съедался животным. Также некоторые животные, в том числе белые медведи, получают своеобразное мороженое — корм, помещенный внутри куска льда», — рассказали в зоопарке.

В зоосаде отметили, что у белых медведей всегда есть возможность охладиться в снегу благодаря снегообразующей установке.

«Порой Врангель ложится на каменный пол вольера животом, чтобы насладиться приятной прохладой. Бурая медведица Роза и пара гималайских медведей предпочитают скрываться от жары в своих прохладных тенистых убежищах. Хотя порой Роза, как и белые медведи, нежится в бассейне. Схожим образом обстоит ситуация с азиатскими львами: эти хищники не слишком любят жару, хотя на их исконной родине высокими температурами никого и не удивишь. Сейчас львы активны в основном ранним утром, когда солнце еще не начинает палить, а также в вечерние часы. Днем львиное семейство можно застать отдыхающим в тени деревьев», — уточнил собеседник агентства.

В зоопарке подчеркнули, что в жаркие дни сотрудники усиливают контроль за самочувствием всех животных. У обитателей зоосада есть доступ к свежей прохладной воде и сочным кормам. Кроме того, в каждом вольере предусмотрена зона тени и специальное укрытие, где поддерживается прохлада. Как и в естественной среде обитания, многие виды предпочитают переждать жару и отлежаться в тени, добавили в пресс-службе.

«Среди них безгорбые верблюды Латинской Америки — лама, гуанако и викунья. Эти животные достаточно хорошо переносят даже самые высокие температуры, однако из-за своего густого и теплого меха в самые жаркие часы они предпочитают валяться на лужайке в тени деревьев. Их соседи — неутомимые капибары — стараются не выходить из бассейна. В жару они обыкновенно погружаются в воду, оставляя на поверхности лишь кончик морды с чуткими ноздрями. Азиатские слоны также отлично переносят даже самые жаркие дни. Благодаря регулярному купанию животные чувствую себя прекрасно. Чтобы поддерживать теплообмен, они валяются в песке, который образует своеобразную корку на их влажной коже. Таким образом слоны не только предотвращают перегрев, но и избавляются от насекомых-паразитов. В особенно жаркую погоду слонам устраивают дополнительный прохладный душ, чему животные несказанно радуются», — рассказали в зоопарке.

На экспозиции «Копытные Африки», где содержатся жираф, зебра, страус, черные антилопы и другие животные, установлены специальные разбрызгиватели. Они есть и в вольере овцебыков.

«Представители семейства кошачьих пережидают жаркое время в специальных укрытиях, откуда продолжают наблюдать за посетителями. Рыси, дальневосточный леопард, пума, снежный барс, манул и другие дикие кошки наиболее активны ранним утром или уже после захода солнца, когда на смену жаре приходит приятная прохлада. А вот сурикатов раскаленное солнце вовсе не пугает: эти юркие зверьки продолжают копать свои подземные тоннели даже в дневное время. Примечательно, что сурикаты почти не пьют, а всю необходимую влагу получают из своих кормов. Карликовый бегемот Ксюша тоже не испытывает дискомфорта в жару: она много времени проводит в бассейне, чтобы не допустить пересыхания своей кожи, или отдыхает в тени», — рассказали в пресс-службе.

В зоопарке подчеркнули, что посетителям будет комфортно благодаря кондиционерам в павильонах и разбрызгивателям на улице.

Ранее в «Фобосе» сообщили, что столбики термометров в столичном регионе на этой неделе могут подняться до плюс 30 градусов и выше.