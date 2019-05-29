В Москве построят аналог Керченского моста 

В Москве появится аналог Крымского моста через Керченский пролив. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил заммэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.
По словам чиновника, московским аналогом моста через Керченский пролив станет автомобильный мост через Кожуховский затон, а таковым его делает аналогичная технология строительства — водные опоры с расположенными над водой фундаментами на свайном основании.
В свою очередь, гендиректор компании — оператора строительства моста Мосинжпроект Марс Газизуллин рассказал, что длина Кожуховского моста составит 680 метров. Сооружение станет частью шестиполосной магистрали. Она обеспечит москвичам доступ к полуострову ЗИЛ и тематическому парку «Остров мечты» в Нагатинской пойме.