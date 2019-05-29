Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве построят аналог Керченского моста 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве появится аналог Крымского моста через Керченский пролив. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил заммэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.
По словам чиновника, московским аналогом моста через Керченский пролив станет автомобильный мост через Кожуховский затон, а таковым его делает аналогичная технология строительства — водные опоры с расположенными над водой фундаментами на свайном основании.
В свою очередь, гендиректор компании — оператора строительства моста Мосинжпроект Марс Газизуллин рассказал, что длина Кожуховского моста составит 680 метров. Сооружение станет частью шестиполосной магистрали. Она обеспечит москвичам доступ к полуострову ЗИЛ и тематическому парку «Остров мечты» в Нагатинской пойме.
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Завод имени И.А. Лихачева , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове22
Школьница умерла во время ЕГЭ96
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Турция оказалась в плачевном состоянии
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение