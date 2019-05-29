В Москве построят аналог Керченского моста

По словам чиновника, московским аналогом моста через Керченский пролив станет автомобильный мост через Кожуховский затон, а таковым его делает аналогичная технология строительства — водные опоры с расположенными над водой фундаментами на свайном основании.