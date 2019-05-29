ЦДМ на Лубянке в свой день рождения устроит праздник для детей

Центральный детский магазин на Лубянке в выходные 1 и 2 июня отпразднует свой 62-й день рождения. Как сообщает пресс-служба "Галс-Девелопмент" — компании-собственника объекта, гостей ждут мультики, игры, театрализованные представления, розыгрыши призов, сладкое угощение и т.д.

Праздник начнется с парада игрушек от магазина Hamleys в главном атриуме. В течение всего дня дети смогут принять участие в командных соревнованиях "Гонки Magformers", посетить бумажную дискотеку, увидеть шоу мыльных пузырей и услышать выступления вокально-танцевальных ансамблей. Кроме того, для гостей праздника подготовят candy-бар и мороженое от итальянского ресторана Osteria Mario, сладкие подарки от Kinder и фотозону. Во время всего мероприятия в ЦДМ будут показывать мультфильмы от магазина "Мульт", в том числе новые серии "Сказочного патруля" и "Деревяшек".

Кульминацией праздника станет фейерверк из конфетти и 4 тысяч воздушных шаров, которые спустятся в главный атриум из-под стеклянного купола. Анимационная программа завершится в 22:00.

"В начале лета ЦДМ на Лубянке традиционно отмечает свой день рождения, который знаменует начало долгожданных школьных каникул. Для наших гостей совместно с партнерами детского магазина мы подготовили красочную и разнообразную программу, сладкое угощение и подарки. Мы приглашаем провести вместе с нами незабываемый праздник, полный ярких эмоций и впечатлений", — отметил старший вице-президент компании "Галс-Девелопмент" Леонид Капров.

Организаторы праздника также обещают разыграть среди гостей 40 крупных призов — конкурсы и викторины с возможностью выигрыша подарка от арендаторов ЦДМ будут проходить в главном атриуме каждый час. В частности, призы для розыгрышей предоставят детский город профессий "Кидбург", магазины игрушек Hamleys, "Мульт", " Disney . Игрушки", кинотеатры "Формула Кино" и "Zыркус", парк виртуальных развлечений ARena Space, галерея иллюзий "Алиса — возвращение в страну чудес", а также другие магазины, кафе и рестораны.

Помимо этого, посетители ЦДМ на Лубянке смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на предпремьерный показ мультипликационного фильма "История Игрушек", а также семейных и детских путевок на летний отдых в сеть отелей "Яхонты".